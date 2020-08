Stand: 13.08.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Walsrode: Drei Corona-Infektionen in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Walsrode haben sich drei Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt. Es handele sich nicht um Pflegepersonal, sondern um Servicekräfte, sagte ein Landkreissprecher NDR 1 Niedersachsen. Zwei der infizierten Personen kommen demnach aus der Stadt Walsrode, eine aus dem Landkreis Rotenburg. Die drei Erkrankten und ihre engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die 50 Bewohner des Heimes und die Kollegen der Erkrankten werden jetzt getestet. Bislang gebe es keine weiteren Infizierten und auch keine Krankheitsanzeichen, so der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.08.2020 | 14:30 Uhr