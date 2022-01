Walsrode: Corona-Verstöße in drei Gastronomiebetrieben

In den Nächten auf Sonnabend und auf Sonntag haben die Behörden in Walsrode (Landkreis Heidekreis) Gastronomiebetriebe kontrolliert. In drei der Betriebe wurden Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Unter anderem trugen Teile des Personals keine Maske, Mindestabstände wurden nicht eingehalten, wie die Polizei mitteilte. Auch in mehreren Orten im Landkreis Lüchow-Dannenberg kontrollierten Behörden in Gastronomie und Einzelhandel. Die Zahl der Verstöße sei gering gewesen, heißt es.

