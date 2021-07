Stand: 30.07.2021 13:29 Uhr Walsrode: Corona-Infizierte in Disco - 800 sollen zum Test

Der Landkreis Heidekreis hat rund 800 Besucherinnen und Besucher einer Diskothek in Walsrode aufgefordert, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Der Grund dafür sind zwei Besucher vom Wochenende, bei denen nachträglich eine Infektion festgestellt worden war. Sie seien allerdings vor dem Besuch im "Studio 78" negativ getestet worden, erklärte der Landkreis.

Selbstisolation bis zum 7. August

Insgesamt hatten sich 694 Besucher per Luca-App eingeloggt. Hundert weitere Personen hatten ihre Kontaktdaten schriftlich hinterlassen. Sie alle sollten sich sofort und bis zum 7. August in Selbstisolation begeben, so ein Sprecher. Darüber hinaus sollen sie sich beim Hausarzt melden, wenn sie bei sich Krankheitssymptome feststellen, hieß es weiter. Noch sei kein weiterer Infizierter bekannt.

