Stand: 22.12.2019 14:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Walsrode: Auto explodiert vor Bürgermeisterin-Haus

In Walsrode (Heidekreis) hat es in der Nacht zu Sonntag eine Explosion an einem Auto gegeben. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein Fahrzeug, das auf einem von mehreren Personen bewohnten Anwesen im Ortsteil Sieverdingen stand. Auf dem Grundstück wohnt unter anderem die Bürgermeisterin des Ortes. Bislang sei unklar, was die Explosion ausgelöst hat und ob sie vorsätzlich herbeigeführt wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. "Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher. Weil es sich auch um einen Anschlag auf die Bürgermeisterin handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer (05191) 93 800 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.12.2019 | 13:00 Uhr