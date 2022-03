Stand: 04.03.2022 09:37 Uhr Walsrode: 6.500 Menschen demonstrieren für Familie

Rund 6.500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag in Walsrode (Landkreis Heidekreis) demonstriert, um eine Familie zu unterstützen. Der Organisator spricht von über 10.000 Menschen, die die Familie auch aus dem Ausland heraus unterstützen. Die Eltern sollen einige ihrer sieben Kinder geschlagen haben. Deshalb war das Jugendamt eingeschritten und hatte alle Kinder außerhalb der Familie untergebracht. Die Eltern wehren sich dagegen. Die Demonstrierenden seien mit Autos und mit Reisebussen aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus Belgien, Österreich und Skandinavien in die Stadt gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Da sich alle an die Corona-Auflagen hielten, habe die Polizei nur den Verkehr in Walsrode regeln müssen. Wo die Kinder künftig aufwachsen, muss im März das Walsroder Amtsgericht entscheiden.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Es hieß: "Das ist in Deutschland verboten, wird aber in der Pfingstgemeinde akzeptiert." Das ist falsch. Der Satz wurde ersatzlos gestrichen.

