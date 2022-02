Stand: 27.02.2022 15:15 Uhr Walsrode: 6.500 Menschen demonstrieren für Familie

Rund 6.500 Menschen haben am Sonntagmittag in Walsrode demonstriert, um eine Familie zu unterstützen. Die Eltern sollen einige ihrer sieben Kinder geschlagen haben, deshalb war das Jugendamt eingeschritten und hatte die Kinder außerhalb der Familie untergebracht. Dagegen wehren sich die Eltern. Sie hatten die Mitglieder ihrer Freikirche - der Pfingstgemeinde - gebeten, sie bei einer Demonstration zu unterstützen. Alle Teilnehmenden hielten sich laut Polizei an die Corona-Auflagen. Deshalb hätten die Beamten nur den Verkehr in Walsrode regeln müssen, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2022 | 15:00 Uhr