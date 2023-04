Stand: 29.04.2023 12:58 Uhr Walsrode: 42-Jähriger prallt gegen Transporter und stirbt

Ein 42-Jähriger ist am Samstagmorgen in Walsrode (Landkreis Heidekreis) mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Sein Fahrzeug wurde nach Angaben der Feuerwehr über die Böschung eines Autohauses geschleudert. Dann prallte es gegen einen geparkten Transporter. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Autofahrer bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ermittlungen zur Unfallursache und zum Hergang wurden eingeleitet, hieß es weiter.

