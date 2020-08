Stand: 13.08.2020 14:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waldbrand neben A7: Lange Staus Richtung Hannover

Wegen des großen Waldbrands an der A7 im Landkreis Heidekreis ist die Fahrtrichtung Hannover weiterhin zwischen Westenholz und Schwarmstedt gesperrt. Dort staut es sich auf einer Länge von bis zu neun Kilometern. Auch auf den eingerichteten Umleitungen geht es nicht recht voran. Bereits seit gestern Abend ruht der Verkehr auf der A7 nahezu. Viele Lkw-Fahrer mussten die Nacht dort verbringen, sie wurden von Stauhelfern der Johanniter versorgt. Seit dem Vormittag ist zumindest die Strecke in Richtung Hamburg wieder befahrbar und auch das offene Feuer im Wald neben der Autobahn ist laut Polizei unter Kontrolle.

Glutnester erschweren Löscharbeiten

"Es werden Nachlöscharbeiten durchgeführt, das macht die Sache sehr, sehr schwer", sagte ein Kreissprecher. Der Boden habe noch eine sehr hohe Temperatur. Unter einer nassen schwarzen Schicht von ein bis zwei Zentimeter Dicke seien knochentrockener Heideboden und Humus. In mühsamer Handarbeit müsse der Boden aufgehackt werden, weil immer wieder kleinere Glutnester aufloderten.

Landwirte unterstützen Feuerwehr

Zeitweise arbeiteten nach Feuerwehrangaben rund 500 Einsatzkräfte in dem Waldgebiet. Neben den Feuerwehren des Heidekreises beteiligten sich auch die Bundesfeuerwehr sowie Wehren aus den Landkreisen Harburg, Celle, Lüneburg, Uelzen, Rotenburg und der Region Hannover an den Löscharbeiten. Auch Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte, indem sie mit Wasser gefüllte Güllefässer bereitstellten.

Funkenflug löst Brand aus

Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei durch Funkenflug ausgelöst, nachdem an einem Lkw ein Reifen geplatzt war. Dadurch geriet die Böschung an der Autobahn auf mehreren Hundert Metern in Brand. Starker Wind trieb die Flammen in den von der Trockenheit geschädigten Wald. Zeitweise standen bis zu 28 Hektar in Flammen. Die Rauchfahne über dem Gebiet war laut Feuerwehr weithin sichtbar.

Bewohner kehren in Wochenendwohngebiet zurück

Ein Wochenendwohngebiet wurde auf Behördenanweisung zeitweise evakuiert. "Die Evakuierung wurde am Donnerstagmorgen aufgehoben", sagte der Kreissprecher. Betroffen waren 35 Bewohner, die von der Samtgemeinde Schwarmstedt anderweitig untergebracht wurden, soweit sie keine andere Unterkunft hatten. Verletzt wurde niemand.

