Waldbrand nahe A7: Flammen weitestgehend gelöscht

Bei Schwarmstedt im Heidekreis ist am Mittwoch ein Feuer in einem Waldstück direkt an der A7 ausgebrochen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen breitete sich der Brand zwischenzeitlich auf einer Fläche von 28 Hektar aus. Die Polizei evakuierte das Wochenendhaus-Gebiet Esseler Wald. Am frühen Donnerstagmorgen waren die Flammen weitestgehend gelöscht und der Brand eingedämmt, wie es hieß. Allerdings sei der Boden trocken und Glutnester befänden sich darunter. Die Feuerwehr müsse deshalb den Boden aufbrechen und durchfeuchten. "Die Erde wird somit gekühlt und wir verhindern, dass morgen die Flammen wieder hochschlagen", sagte der Sprecher der Feuerwehr im Heidekreis, Jens Führer, am Donnerstagmorgen.

Videos 03:43 Hallo Niedersachsen Waldbrandgefahr: Teilweise höchste Warnstufe Hallo Niedersachsen Aufgrund von Hitze und Trockenheit spitzt sich die Waldbrandgefahr zu. Im Nordosten Niedersachsens herrscht die höchste Stufe. Der Raum Lüneburg muss deshalb überwacht werden. Video (03:43 min)

Funkenflug durch geplatzten Reifen

Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei durch Funkenflug ausgelöst, nachdem an einem Lkw ein Reifen geplatzt war. Dadurch geriet die Böschung an der Autobahn auf mehreren Hundert Metern in Brand. Die Rauchfahne über dem Gebiet war laut Feuerwehr-Sprecher Führer weithin sichtbar. Deshalb habe die Einsatzleitung entschieden, eine Vielzahl von Kräften in das Gebiet zu schicken. Das sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte Führer. Insgesamt waren bis zu 250 Feuerwehrleute der Wehren im Heidekreis sowie der Landkreise Celle und Harburg im Einsatz.

Wind und Trockenheit erschweren Löscharbeiten

Die Löscharbeiten hätten sich wegen der Trockenheit und wegen des Windes schwierig gestaltet, sagte Führer. Es seien sehr viele Tanklöschfahrzeuge im Einsatz gewesen, die das Wasser von der nahegelegenen Raststätte Allertal zum Brandort gebracht hätten. Auch ein Hubschrauber der Polizei sowie zwei Feuerwehrflugzeuge aus Lüneburg und Hildesheim waren vor Ort. Die A7 wurde den Angaben zufolge in Richtung Süden komplett gesperrt, in Richtung Norden lief der Verkehr aber. Die Sperrung dauert noch an.

