Waldbrand bei Lübtheen: Warnung auch für Niedersachsen Stand: 13.06.2023 10:44 Uhr Ein Waldbrand in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern betrifft auch die Landkreise Lüneburg und Uelzen. In einem Wald im Heidekreis brach am Montag ebenfalls ein Feuer aus. Auch im Heidekreis hatte es gebrannt.

Das Brandgebiet im Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt nur wenige Kilometer von der Gemeinde Amt Neuhaus entfernt. Die Behörden rufen Bewohnerinnen und Bewohner in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wenn sie Brandgeruch bemerken. Am Montagnachmittag war das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen ausgebrochen. 100 Hektar Wald stehen in Flammen, die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Im Boden befindet sich noch alte Munition, die sich entzündet und explodiert. In der Ortschaft Volzrade mussten am Montagabend 160 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat den Katastrophenfall für das Gebiet ausgerufen.

Breitet sich der Brand nach Niedersachsen aus?

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatten bereits 2019 fast 1.000 Hektar Wald gebrannt. Damals war der Landkreis Lüneburg Feuerwehrleuten zufolge gut vor den Flammen geschützt - unter anderem, weil feuchte Wiesen die Gemeinde Amt Neuhaus von dem Waldbrandgebiet trennten. Eine aktuelle Einschätzung zur Gefahr einer Ausbreitung nach Niedersachsen liegt dem NDR bisher nicht vor. Die Lage gilt jedoch als kritischer als vor vier Jahren, weil im Wald viel totes Holz liegt, das den Brand anheizt. Feuerwehrleute aus Niedersachsen seien bislang noch nicht ins Brandgebiet geschickt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im Landkreis Stade dem NDR in Niedersachsen mit. Eine entsprechende Überlegung sei vom Innenministerium in der Nacht vorerst wieder zurückgenommen worden.

Feuerwehr löscht Waldbrand in Soltau

Auch in einem Waldgebiet bei Soltau im Landkreis Heidekreis war am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehrflugdienst des Landes Niedersachsen hatte starke Rauchentwicklung in dem Gebiet entdeckt. Auf einer Waldfläche von rund 1,2 Hektar brannten Bäume, Moos und Unterholz. Feuerwehrleute löschten bis zum späten Abend die Brandherde. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Das sei aber nur eine von mehreren möglichen Ursachen.

