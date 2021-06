Stand: 16.06.2021 08:01 Uhr Waldbrand bei Brockel: Feuerwehr spricht von brenzliger Lage

In weiten Teilen Nordost-Niedersachsens steigt die Waldbrandgefahr - am Donnerstag wird laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) teils die höchste Stufe fünf erreicht. Bereits am Dienstagabend hat es in einem Wald bei Brockel im Landkreis Rotenburg gebrannt. Die Flammen konnten nach Polizeiangaben schnell gelöscht werden, es verbrannten nur wenige Quadratmeter. Die Feuerwehr spricht aber von einer insgesamt brenzligen Situation.

