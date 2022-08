Waldbrände in Frankreich: Feuerwehren aus Niedersachsen helfen Stand: 11.08.2022 16:40 Uhr Feuerwehrleute aus Celle und dem Heidekreis unterstützen mit ihren neuen Spezialfahrzeugen den Kampf gegen die Waldbrände in Südfrankreich. Die Fahrzeuge wurden für derartige Einsatzlagen entwickelt.

Stationiert sind die Spezialfahrzeuge in der Heideregion und im Südharz. Sie wurden erst im April dieses Jahres vom Land an die Feuerwehren übergeben und sollen europaweit eingesetzt werden können. Dieser Fall ist aufgrund der verheerenden Waldbrände in der französischen Region Gironde bei Bordeaux nun eingetreten.

Einsatz dauert zunächst eine Woche

Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums wurde in der Nacht zu Donnerstag eine Brandbekämpfungseinheit in Bonn zusammengezogen. An ihr sind auch die zwei Spezialfahrzeuge samt Personal aus Niedersachsen beteiligt. Zunächst sieben Tage lang sollen sie den Kampf ihrer französischen Kolleginnen und Kollegen gegen die Flammen unterstützen.

