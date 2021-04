Stand: 21.04.2021 16:13 Uhr Waffen und Drogen: Durchsuchung auch im Heidekreis

Polizei und Staatsanwaltschaft haben bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern scharfe Waffen und Rauschgift sichergestellt. Die Beamten durchsuchten neben Objekten in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg auch ein Objekt in Wietzendorf im Heidekreis. Sechs Männer im Alter von 29 bis 38 Jahren wurden festgenommen, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Gegen sie und weitere Personen werde bereits seit mehreren Monaten ermittelt. Sie stehen im Verdacht, seit April 2020 mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" gehandelt zu haben.

