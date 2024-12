Stand: 05.12.2024 12:28 Uhr Vorgetäuschter Autokauf: Polizei Lüneburg fasst mutmaßliche Betrüger

Die Polizei Lüneburg konnte bei einem vorgetäuschten Autokauf drei mutmaßliche Betrüger festnehmen. Wie die Beamten mitteilen, sollen die Männer zuvor in einem Autohaus in Uelzen mit gefälschten Dokumenten ein Auto im Wert von 40.000 Euro gekauft haben. Demnach ging bei dem Autohaus aber kein Geld ein und die Verkäufer schalteten die Polizei ein. Die Beamten fanden das Auto zum Verkauf im Internet angeboten, heißt es. Die Polizei organisierte daraufhin einen Scheinkauf. An einem Übergabeplatz in Lüneburg kam es laut Polizei zu der Festnahme von drei Männern im Alter von 22, 28 und 36 Jahren. Der 28-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die anderen beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei Lüneburg prüft, ob es mögliche weitere Taten in der Region gibt.

