Stand: 05.03.2025 08:19 Uhr Von Auto erfasst: 34-Jähriger in Winsen schwer verletzt

In Winsen im Landkreis Harburg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige kam ins Krankenhaus. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Schloßring, wenige Meter hinter einem Zebrastreifen. Der Mann habe dort die Straße überquert und sei vom Auto einer 47-Jährigen erfasst worden, so ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Zum Zeitpunkt des Unfalls war nach Polizeiangaben die Straßenbeleuchtung am Schloßring sowie in weiteren Stadtteilen ausgefallen. Das lag den Stadtwerken zufolge an einem defekten Steuergerät. Die fehlende Beleuchtung könne jedoch nicht als alleinige Ursache für den Unfall gewertet werden, so die Polizei. Sie ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg