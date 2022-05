Stand: 03.05.2022 14:00 Uhr Vollsperrung nach Unfall auf A1 am Maschener Kreuz

Die Autobahn 1 ist in Fahrtrichtung Hamburg nach einem Verkehrsunfall am Maschener Kreuz derzeit voll gesperrt. Gegen Mittag war ein Lkw in ein Stauende gefahren und dort mit zwei weiteren Lastwagen und einem Pkw kollidiert. Der Unfallverursacher musste nach Polizeiangaben von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.05.2022 | 15:00 Uhr