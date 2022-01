Stand: 06.01.2022 14:30 Uhr Volle Fahrt voraus: Mit 3,7 Promille im Linienbus

Sturzbetrunken hat ein Fahrgast am Mittwochnachmittag in einem Bus von Celle nach Winsen (Aller) im Landkreis Celle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 37-Jährige soll lautstark herumgeschrien und die Busfahrerin beschimpft haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Da sich der Mann weigerte, den Bus zu verlassen, verständigte die 20-Jährige die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.01.2022 | 14:00 Uhr