Der Frühling ruft: Geschäftiges Treiben im Vogelpark Walsrode

Stand: 15.03.2025 13:20 Uhr Der Vogelpark Walsrode läutet den Frühling ein

Der Weltvogelpark Walsrode am Rand der Lüneburger Heide öffnet am Wochenende wieder umfassend für Besucherinnen und Besucher. Zwar war zuvor erstmals ein Großteil der Parkbereiche im Winter zugänglich gewesen - jedoch nur an den Wochenenden. Der Park beherbergt mehr als 4.000 Vögel aus aller Welt. Exoten wie Papageien und Kolibris sind dort ebenso anzutreffen wie heimische Raubvögel. Der Serengeti-Park Hodenhagen und der Heide-Park in Soltau öffnen im April. Am Baumwipfelpfad "Heide Himmel" im Wildpark Lüneburger Heide wird am nächsten Wochenende das Frühlingserwachen gefeiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere