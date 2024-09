Stand: 25.09.2024 16:19 Uhr Radfahrer will zum Kürbisfeld abbiegen - und stirbt bei Unfall

Ein 69-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben am Montagnachmittag mit einer anderen Radfahrerin auf der Landstraße Richtung Walsrode unterwegs. Als er an einer Verkaufswiese für Kürbisse vorbeikam, habe er plötzlich nach links in die Einfahrt des Verkaufsstandes abbiegen wollen. Dabei übersah er wohl ein Auto, das hinter ihm fuhr. Die Autofahrerin wollte die beiden Radfahrer überholen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so die Polizei. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall so schwer am Kopf verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

