Visselhövede: Klimastreik mit Liebesbriefen an die Erde Stand: 14.02.2025 16:05 Uhr Am Freitag hat "Fridays for Future" zum bundesweiten Klimastreik aufgerufen. Auch die Stadt Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) war dabei: mit Liebesbriefen an die Erde.

Zu dieser Aktion, passend zum Valentinstag, hatte die Initiative "Vissel for Future" aufgerufen. Überall in der Stadt, vom Rathaus bis zum Jugendzentrum, hat sie Herz-Briefkästen aufgestellt. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Liebesbriefe einwerfen. Auch über die Internetseite der Initiative konnten Texte geschickt werden. Insgesamt seien so mehr als 600 kleine und große, schlichte und bunte Liebesgeständnisse zusammengekommen, sagt Harald Gabriel von "Vissel for Future".

Grundschulkinder tragen ihre Briefe an den Planeten vor

Besonders bewegt habe ihn, dass sechs Grundschulkinder ihre Briefe an die Erde am Freitagvormittag in der Aula der Oberschule vorgelesen haben. "Ich liebe dich, weil ich hier glücklich bin", hieß es demnach in einem Schreiben. Zuvor sei ein Lied für den Planeten gesungen worden. Auch weitere Verfasser hätten ihre Texte vorgetragen. Die Liebesbriefe werden nun aufbewahrt und sollen nach der Bundestagswahl an die neu gewählten Abgeordneten geschickt werden.

