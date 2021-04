Stand: 19.04.2021 10:41 Uhr Visselhövede: Drei Verletzte nach Angriff auf Familie

Im Landkreis Rotenburg sind bei einem Streit zwischen zwei Familien drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei griffen mehrere Mitglieder einer Familie in Visselhövede am Sonntagnachmittag eine andere Familie in ihrem Wohnhaus mit Gegenständen an. Ein 34-Jähriger wurde dabei schwer an Kopf und Arm verletzt, eine 23 Jahre alte Frau und eine 55-Jährige wurden ebenfalls verletzt. Die Polizei leitete gegen neun Tatverdächtige Strafverfahren ein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.04.2021 | 08:30 Uhr