Vierjähriger fährt allein mit Zug nach Hannover

Ein vierjähriger Junge ist von einem Spielplatz im Heidekreis verschwunden und allein mit dem Zug gefahren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei hatte die Mutter den Jungen zuletzt am Mittwochmittag auf der Anlage in der Nähe seiner Großeltern gesehen. Danach verschwand er spurlos. Nach einer mehrstündigen Suche meldete sich die Bundespolizei Hannover: Eine Zugbegleiterin hatte den Vierjährigen in einem Regionalzug angesprochen und am hannoverschen Hauptbahnhof der Bundespolizei übergeben. Laut Polizei hatte er sich am Bahnhof Walsrode unter eine Schülergruppe gemischt und war unbemerkt in den Zug eingestiegen.

