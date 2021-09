Stand: 24.09.2021 15:38 Uhr Viele Erntefahrzeuge fallen bei Polizeikontrolle durch

Eine ernüchternde Bilanz hat die Polizeidirektion Lüneburg nach einer Kontrolle von Erntefahrzeugen im Heidekreis gezogen. Beamte hatten am Donnerstag über mehrere Stunden insgesamt 13 solcher Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen überprüft. Nur in einem Fall habe es nichts zu beanstanden gegeben, teilte die Polizei mit. In zwölf Fällen hingegen wurden zum Teil zahlreiche Verstöße und Mängel festgestellt. Die Hälfte der betroffenen Fahrzeuge war den Angaben zufolge überladen. Sechs Fahrzeuge durften nicht mehr weiterfahren. Nach Auffassung der Polizei unterstreicht dieses Ergebnis den hohen Stellenwert der Überwachung des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs.

