Stand: 09.11.2020 13:27 Uhr Veterinärämter warnen vor Vogelgrippe und raten zur Vorsicht

Immer mehr Veterinärämter raten wegen der Geflügelpest zu erhöhter Vorsicht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Montag haben auch die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Harburg Geflügelhaltern empfohlen, ihre Tiere in einem geschlossenen Stall unterzubringen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Virus durch Wildvögel in die Bestände eingetragen wird. Zuletzt war an der Nord- und Ostsee bei vielen hundert toten Vögeln das Virus nachgewiesen worden. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Beim Menschen wurde das Virus bislang noch nicht nachgewiesen.

