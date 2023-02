Stand: 03.02.2023 13:42 Uhr Verzögerte Endlagersuche: Was wird aus Castoren in Gorleben?

Wie geht es weiter mit der Endlagersuche in Deutschland? Und was geschieht mit den 113 Atommüllbehältern, die am Standort Gorleben eigentlich nur zwischengelagert werden sollten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion, die am Freitagabend ab 18 Uhr im Ostbahnhof im Dannenberg stattfindet. Vertreter der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und des Niedersächsischen Umweltministeriums wollen dort Rede und Antwort stehen. Fest steht bereits, dass sich der ursprüngliche Zeitplan nicht halten lässt, wonach ein Endlagerstandort bis 2031 feststehen soll. Die Atomkraftgegner im Wendland wollen deshalb wissen, was dann mit dem Zwischenlager in Gorleben passieren soll. Denn dessen Betriebsgenehmigung endet bereits 2034. Ein Standort für ein Atommüll-Endlager könnte nach Angaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung im vergangenen Oktober im schlimmsten Fall erst im Jahr 2068 gefunden sein. Würde dann mit dem Bau begonnen, wäre erst Ende der 80er-Jahre ein Endlager betriebsbereit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gorleben