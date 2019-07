Stand: 11.07.2019 12:15 Uhr

Verwaltungsgericht: A39-Weiterbau verzögert sich

Der Bau der Heideautobahn A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg wird sich offenbar weiter verzögern. Das ergibt sich aus der heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Die Verwaltungsrichter beauftragten die Straßenplaner, einzelne Mängel in der Planung zu beheben. Der Umweltverband BUND hatte gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt. Den befanden die Richter zwar in weiten Teilen für zulässig, doch erkannten sie darin auch Rechtsfehler. Konkret geht es dabei um eine Ortsumgehung für Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) und um den Wasserschutz.

Umgehungsstraße braucht eigene Planung

Laut Verwaltungsgericht hat die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zusammen mit der Autobahn-Anschlussstelle Ehra eine Umgehungsstraße für die Ortschaft geplant. "Damit hat sie die Grenze einer notwendigen Folgemaßnahme überschritten", teilte das Gericht mit. Denn die Ortsumgehung hätte ein eigenes Planungskonzept benötigt. Darüber hinaus kritisierten die Richter, dass der Planfeststellungsbeschluss nicht den geforderten wasserrechtlichen Anforderungen entspricht.

Klage der Gemeinde abgewiesen

Das Gericht hatte in dem Verfahren die Planungen für das erste, 14,2 Kilometer lange Teilstück zwischen Wolfsburg und Ehra-Lessien unter die Lupe genommen. Während die Richter der Klage des BUND gegen den Planfeststellungsbeschluss in Teilen folgten, wiesen sie die Klage der Gemeinde Jembke ab. Darüber hinaus sind beim Bundesverwaltungsgericht weitere Klagen anhängig, über die noch entschieden werden muss. Dabei handelt es sich um die Klage der Gemeinde Tappenbeck sowie um sechs weitere Klagen von Landwirten, deren Grundstücke vom Bau der Autobahn betroffen sind.

Gesamtstrecke für 1,3 Milliarden Euro

Der Bau der A39 von Wolfsburg nach Lüneburg ist seit Jahren eines der umstrittensten Verkehrsprojekte in Niedersachsen. Die A39 soll die Ballungsräume Braunschweig/Wolfsburg mit Hamburg verbinden. Neben dem Teilstück von Wolfsburg nach Ehra-Lessien sind nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau sechs weitere Abschnitte in der Planung. Das niedersächsische Verkehrsministerium erklärte vor einigen Wochen, dass die Kosten für die Strecke von etwa 1,1 auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen seien. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei aber weiter positiv und der Bau nicht gefährdet. Ende April hatten A39-Gegner eine Neuberechnung der Baukosten und der Wirtschaftlichkeit des Projekts gefordert.

