Stand: 21.06.2022 13:04 Uhr Versuchter Totschlag in Oetzen: BGH verwirft Revisionsantrag

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat den Revisionsantrag eines 32-Jährigen zurückgewiesen, der wegen versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Das Landgericht Lüneburg sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte im Sommer vergangenen Jahres in Oetzen (Landkreis Uelzen) den Partner seiner Exfreundin mit einem Messer attackiert hatte. Das Opfer erlitt tiefe Stichverletzungen. Das Urteil ist mit der BGH-Entscheidung rechtskräftig.

