Versuchter Totschlag? Mann wegen schwerer Verletzungen im Koma Stand: 21.02.2023 17:24 Uhr Anfang Februar kam ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Was dem 39-Jährigem in Hittfeld (Landkreis Harburg) zugestoßen ist, ist jedoch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In der Nacht auf den 5. Februar entdeckte nach Angaben der Polizei ein Autofahrer den Mann am Fahrbahnrand. Er sei dann aufgestanden und über die Fahrbahn getorkelt. Der Autofahrer informierte daraufhin die Polizei. Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort seien schwere Kopfverletzungen diagnostiziert worden. Der Mann liegt seitdem im Koma. Sein Zustand sei kritisch, hieß es. Vernommen werden, konnte er bisher nicht. So bleibt bis heute völlig unklar, wie es zu den Verletzungen kam.

Arzt: Verletzungen können durch Fremdeinwirkung entstanden sein

Zunächst war die Polizei von einem Unfall ausgegangen. Ein behandelnder Arzt im Krankenhaus kam nach Informationen des NDR Niedersachsen jedoch zu dem Befund, dass die Verletzungen auch durch Fremdeinwirkung entstanden sein könnten. Entsprechend ermittelt die Staatsanwaltschaft Lüneburg wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlags gegen Unbekannt. Bei der Polizei sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft zuletzt zwar einige Zeugenhinweise eingegangen, zur Aufklärung konnten die aber nicht beitragen. Die Polizei hatte mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer (04181) 285 0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.02.2023 | 15:00 Uhr