Versuchter Totschlag: Haftstrafe für 28-Jährigen

Das Landgericht Lüneburg hat einen 28-Jährigen aus Somalia wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann war in zwei Asylunterkünften in Stelle und Tespe (Landkreis Harburg) gewalttätig geworden. Unter anderem hatte er ein Messer und ein Glas auf einen Mitbewohner geworfen. Das Gericht sah darin eine Tötungsabsicht. In das Urteil seien auch frühere Strafbefehle wegen Beleidigung und Drogenvergehen eingegangen, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen.

