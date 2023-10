Stand: 18.10.2023 11:27 Uhr Versuchte Tötung? Haftbefehl gegen 64-Jährigen erlassen

Die Staatsanwaltschaft Verden hat gegen einen 64-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Montagabend einen 23-Jährigen in Bad Fallingsbostel (Landkreis Heidekreis) mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Beide lebten in einer Obdachlosenunterkunft. Der 23-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Warum es zu dem Streit kam, ist noch nicht bekannt. Der 64-Jährige schweige bisher zu den Vorwürfen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2023 | 13:30 Uhr