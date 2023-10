Stand: 17.10.2023 12:02 Uhr Versuchte Tötung? 23-Jähriger mit Stichwunden gefunden

Ein 23-Jähriger ist Montagabend mit lebensbedrohlichen Stichwunden vor einer Obdachlosenunterkunft in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) gefunden worden. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, sitzt ein 64-jähriger Verdächtiger in Polizeigewahrsam und soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Beide Männer wohnten laut Polizei in der Unterkunft. Der 23-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

