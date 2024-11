Stand: 17.11.2024 15:28 Uhr Verschwundener Senior vermutlich tot - Polizei findet Leiche

Der seit Samstagnachmittag in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) vermisste 86-jährige Mann ist wahrscheinlich tot. Man habe am frühen Nachmittag eine Leiche in der Ilmenau gefunden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Untersuchungen handele es sich beim Leichnam um den vermissten 86-Jährigen. Eine abschließende Identifizierung stehe aber noch aus. Der Senior lebte in einem Pflegeheim. Er hatte das Heim am Samstagmittag verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt. Passanten fanden den Rollator des Mannes im Bereich Klaubuschbrücke an der Ilmenau. Polizei, Feuerwehr und DRK suchten nach eigenen Angaben bis in den späten Abend mit Drohnen, Suchhunden und einem Feuerwehrboot nach dem 86-Jährigen. Die Suche wurde am Sonntag unter anderem mit einem Sonarboot der Polizei fortgesetzt. Man gehe weiter mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus, sagte ein Polizeisprecher. Ein strafrechtlicher Hintergrund sei unwahrscheinlich.

