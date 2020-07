Stand: 19.07.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vermutlich Wolf bei Autounfall in Winsen getötet

Bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 3 in Winsen (Aller) bei Celle ist offenbar ein Wolf getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief das Tier vor das Auto eines 62 Jahre alten Mannes, der die Straße befuhr. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Kadaver des Tieres wurde nach Begutachtung eines Experten in das Leibniz-Institut für Wildtierforschung nach Berlin gebracht. Die Polizei schätzt den beim Unfall am Samstagabend entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro.

