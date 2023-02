Stand: 10.02.2023 05:00 Uhr Vermummte überfallen 62-Jährigen im eigenen Haus

Die Polizei im Heidekreis sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Raubüberfall in Schneverdingen geben können. Am Donnerstagnachmittag drangen nach Angaben der Ermittler drei vermummte Männer in das Haus eines 62-Jährigen ein. Sie bedrohten und schlugen ihn und stahlen Schmuck. Einer der Männer soll als Postbote verkleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise, falls jemand in Schneverdingen etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zu der Postuniform machen kann. Hinweise können persönlich in jeder Wache im Heidekreis gegeben werden oder an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter der Telefonnummer (05191) 9 38 00.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2023 | 06:30 Uhr