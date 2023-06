Stand: 11.06.2023 15:22 Uhr Vermisster Krankenhaus-Patient aus Rotenburg gefunden

Ein seit Samstagnachmittag vermisster 30-jähriger Patient aus dem Diakonieklinikum in Rotenburg (Wümme) ist wieder da. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr ihn wohlbehalten auf. Polizei und Feuerwehr hatten den Angaben zufolge rund um das Rotenburger Krankenhaus und in den Wasserfuhren gesucht. Dort sei der Mann am Nachmittag entdeckt und in ärztliche Obhut gebracht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.06.2023 | 12:00 Uhr