Stand: 08.04.2025 19:13 Uhr Vermisster 59-Jähriger aus dem Landkreis Verden gefunden

Der am Montag als vermisst gemeldete 59-Jährige aus dem Landkreis Verden ist wieder da. Wie die Polizei Rotenburg mitteilt, wurde der Mann nach intensiver Suche in einem Waldstück entlang der B215 bei Ahausen gefunden. Er befinde sich in ärztlicher Behandlung und werde in einem Krankenhaus versorgt, hieß es. Bei der Suche nach dem 59-Jährigen wurden zeitweise auch Drohnen und Diensthunde eingesetzt.

