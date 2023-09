Stand: 18.09.2023 10:08 Uhr Vermisster 21-Jähriger aus Soltau ist wieder aufgetaucht

Ein seit Freitagabend in Soltau (Heidekreis) vermisster Mann ist wieder da. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Der 21-Jährige sei wohlbehalten zurück, hieß es. Mehr teilten die Beamten nicht mit. Zuvor hatte es geheißen, dass der Vermisste sich womöglich in einer "hilflosen Lage" befindet, weil er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist. Die Polizei hatte ein Foto des Mannes veröffentlicht.

