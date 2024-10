Vermisster 19-jähriger Student: Polizei stellt die Suche ein Stand: 14.10.2024 09:04 Uhr Der 19-jährige Student Aurel S. wird auch am Sonntag weiterhin vermisst. Er war während einer Party an der Ilmenau in Melbeck (Landkreis Lüneburg) in der Nacht zu Samstag spurlos verschwunden.

Die Polizei hat die Suche vorerst beendet. Bis Samstagabend sei der junge Mann trotz groß angelegter Suche zu Wasser und an Land nicht gefunden worden, so eine Sprecherin der Polizei. Auch seine Smartwatch sei nicht zu orten gewesen. Man hoffe nun auf weitere Zeugenhinweise. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus: "Wir befürchten das Schlimmste." Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es nicht.

Einsatzkräfte suchen mit Hunden und Drohnen

Zwischenzeitlich waren laut Polizei rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und DLRG unter anderem mit Booten auf der Ilmenau im Einsatz. Mantrailer-Hunde und Drohnen unterstützten die Suche. Bis in den Landkreis Uelzen habe man alles abgesucht. Parallel waren demnach auch Einsatzkräfte mit Lautsprecherdurchsagen im Suchgebiet unterwegs und informierten die Bewohner.

Vermisster war offenbar stark betrunken

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatte der junge Mann mit anderen Studenten aus Hamburg eine Erstsemesterparty in einem Vereinsheim an der Ilmenau gefeiert. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass er dort auch übernachtet. Gegen 23 Uhr wurde Aurel S. zuletzt auf der Feier gesehen. Dann verliert sich seine Spur. Den Angaben zufolge war er stark betrunken. Das Handy des 19-Jährigen wurde an seinem Schlafplatz gefunden. Gegen 1 Uhr nahm die hinzugerufene Polizei nach eigenen Angaben die Suche nach dem Vermissten auf - bislang vergeblich. Aurel S. wird wie folgt beschrieben:

rund 1,75 Meter groß

sportlich

braunes, nach vorne gegeltes Haar

Bekleidung: Reißverschlussjacke mit weißer Aufschrift "eightyfive", blaue Jeans und weiße Nike AirForce

Hinweise zum Verbleib von Aurel S. nimmt die Polizei Lüneburg unter der Rufnummer (04131) 83 06-22 15 entgegen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.10.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg