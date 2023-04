Stand: 17.04.2023 09:27 Uhr Vermisster 14-Jähriger aus Brackel ist wieder da

Ein vermisster Junge aus Brackel (Landkreis Harburg) ist wohlbehalten gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der 14-Jährige war am Sonntag nach einem Streit von zu Hause weggelaufen. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr durchkämmte in der Nacht den Ort Brackel und umliegende Felder. Im Einsatz waren auch Hunde und Drohnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.04.2023 | 09:30 Uhr