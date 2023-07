Stand: 12.07.2023 08:44 Uhr Vermisste 82-Jährige nach drei Tagen auf einem Acker gefunden

Eine vermisste Frau aus einem Seniorenheim in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist nach drei Tagen wohlbehalten gefunden worden. Die 82-Jährige sei dehydriert, aber wohlauf, sagt ein Polizeisprecher. Zwei Landwirte entdeckten die Frau am Dienstagabend auf einem Acker in den Salzwedler Wiesen (Sachsen-Anhalt), fast 20 Kilometer von dem Seniorenheim in Lüchow entfernt. Seit Samstagabend suchten Polizei und Feuerwehr mit Spezialhunden, einer Drohne und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten.

