Stand: 09.10.2023 13:46 Uhr Vermisste 33-Jährige aus Bremervörde ist wieder da

Eine in der vergangenen Woche als vermisst gemeldete Frau aus Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war am vergangenen Mittwoch nach einem Besuch von Verwandten verschwunden. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Hubschrauber nach der 33-Jährigen gesucht und eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Am Montag teilte die Polizei nun mit, dass die Frau bereits am Donnerstag wohlbehalten aufgefunden wurde.

