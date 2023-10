Stand: 05.10.2023 17:58 Uhr Vermisst: Polizei sucht 33-Jährige in Bremervörde

Eine 33-jährige Frau ist am Mittwochabend in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) verschwunden. Sie verließ laut Polizei vermutlich gegen 22 Uhr zu Fuß die Wohnung ihrer Verwandten in Hönau-Lindorf und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Beamten haben bislang mit Hunden, einer Drohne und einem Polizeihubschrauber nach der 33-Jährigen gesucht. Sie wird als 1,70 Meter groß und auffällig hager beschrieben und trägt blonde kurze Haare. Sie wurde zuletzt bekleidet mit einem grünen Pullover, einer schwarzen Gymnastikhose und einer roten Wollmütze gesehen. Außerdem hatte die Vermisste einen lila Rucksack bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zum Verbleib der 33-Jährigen geben können, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min