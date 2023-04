Stand: 17.04.2023 07:02 Uhr Vermisst: Polizei sucht 14-jährigen Jungen aus Brackel

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag in Brackel (Landkreis Harburg) nach einem 14-jährigen Jungen gesucht. Nach Angaben eines Sprechers war das Kind nach einem Streit von zu Hause weggelaufen. Die Einsatzkräfte durchkämmten acht Stunden lang den Ort Brackel und umliegende Felder. Um 4 Uhr morgens wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Die Polizei will am Montagmorgen entscheiden, wie es weitergeht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.04.2023 | 06:30 Uhr