Stand: 10.05.2023 05:50 Uhr Verkehrsunfall in Stade: Sieben Menschen teils schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stade sind am Dienstagabend sieben Menschen verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte zuvor in einer Linkskurve überholen wollen. Dabei verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto wieder zurück auf die Straße geschleudert. Dabei stieß es mit zwei weiteren Autos zusammen. Sieben überwiegend junge Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Neun Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.05.2023 | 06:30 Uhr