Verhandlung über Abriss britischer Kaserne: Wohnungen weg, Gewerbe hin?

Stand: 13.02.2025 15:32 Uhr

Am Oberverwaltungsgericht Lüneburg geht es heute um den Abriss einer ehemaligen Kaserne. Die Stadt Bad Fallingbostel will dort Gewerbe ansiedeln. In den Häusern befinden sich aber Eigentumswohnungen.