Stand: 30.09.2020 12:06 Uhr Verfolgungsjagd durch Rotenburg: Fahrer flüchtet vor Polizei

Bei einer Verfolgungsjagd durch Rotenburg ist am Dienstag nur durch Glück niemand angefahren worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Fahrer eines grauen Autos mit Stader Kennzeichen floh am Nachmittag vor der Polizei durch die Innenstadt, wie die Behörde mitteilte. In den verwinkelten Straßen und sogar auf einem Schulweg sei es zu haarsträubenden Szenen gekommen. Der Flüchtende fuhr demnach ohne Rücksicht auf Fußgänger. Zum Schluss habe er das Auto zurückgelassen, allerdings fanden die Beamten darin Spuren und Indizien. Den Flüchtigen erwarten mehrere Strafverfahren. Zeugen und Personen, die gefährdet wurden, können sich bei der Polizei in Rotenburg unter Telefon (04261) 94 70 melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.09.2020 | 13:30 Uhr