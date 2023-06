Stand: 05.06.2023 11:41 Uhr Verfolgungsfahrt durch Stade: Polizei stoppt 24-Jährigen

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich am Wochenende ein 24-Jähriger aus Horneburg (Landkreis Stade) geliefert. Der Mann war mit seinem Wagen auf der B73 in Stade einer Polizeistreife aufgefallen, als er plötzlich wendete und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Düdenbüttel davonfuhr. Es folgte eine Verfolgungsfahrt, bei der der Autofahrer laut Polizei mehrere rote Ampeln missachtet. Außerdem war er ohne Licht unterwegs war und gefährdete mehrere Autos bei riskanten Überholmanövern. Im Stadtteil Ottenbeck stoppten mehrere Beamte den Mann schließlich. Weil er sich weigerte auszusteigen, musste ihn die Polizei aus dem Fahrzeug ziehen und ihm Handschellen anlegen. Er wurde zur Befragung auf eine Polizeiwache gebracht. Gegen den 24-Jährigen wird wegen diverser Verkehrsdelikte und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

