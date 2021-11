Stand: 09.11.2021 08:29 Uhr Ver.di ruft Landesbeschäftigte zu Warnstreiks auf

Wer heute in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen einen Termin bei den Behörden plant, sollte sich auf Probleme einstellen: Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Länderbeschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. Ab 10 Uhr soll es in Lüneburg einen Demonstrationszug vom Katasteramt bis zum Platz "Am Sande" geben. Mit der Aktion will ver.di den Druck im aktuellen Tarifstreit erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer zwölfmonatigen Laufzeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2021 | 07:30 Uhr