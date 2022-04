Stand: 05.04.2022 16:49 Uhr Verden: Gewinner des 24-Millionen-Jackpots meldet sich

Ein Mann aus dem Landkreis Verden hat am 1. April den Eurojackpot geknackt. Der Gewinner des 24-Millionen-Jackpots hat sich mittlerweile gemeldet, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der Neu-Millionär freue sich sehr über den Gewinn, müsse die freudige Nachricht jedoch erst einmal sacken lassen. Mit den Zahlen 7-8-35-37-49 und den Eurozahlen 5 und 8 hatte der Niedersachse mehr als 24 Millionen Euro gewonnen - genau: 24 790 202 Euro. Es war das erste Mal, dass der Jackpot der europäischen Lotterie seit der Umstellung auf neue Regeln am 25. März geknackt wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2022 | 17:00 Uhr