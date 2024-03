Stand: 14.03.2024 12:52 Uhr Verdächtiger Gegenstand in Lüneburg entdeckt - 15 Wohnungen evakuiert

Anwohner haben in Lüneburg am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Gegenstand unter einem geparkten Auto entdeckt. Die Umgebung sei daraufhin weiträumig abgesperrt worden, die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben nach steht das Auto rund einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, auf einem Parkplatz, der von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt wird. 15 Wohnungen und mehr als 50 Menschen im Bereich der Dahlenburger Landstraße seien evakuiert worden, so die Polizei. Zusätzlich zur Feuerwehr seien auch Entschärfungs-Experten der Bundespolizei angefordert worden. Sie sollen den Gegenstand nun untersuchen. Um was es sich dabei handelt, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2024 | 12:00 Uhr